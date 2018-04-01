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Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью
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Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Бой между Александром Поветкины и британским тяжеловесом Энтони Джошуа за чемпионские титулы по трем версиям может пройти ближайшей осенью. Эту информацию подтвердил промоутер российского боксера Андрей Рябинский.
"Мы с промоутером Джошуа Эдди Хирном предварительно обсуждали, что следующий бой должен пройти между Поветкиным и Джошуа. Но пока не подписан контракт, говорить про это, как про что-то «железное», рано. Мы планируем организовать бой до конца года, наверное, осенью", — приводит слова Рябинского ТАСС.
В субботу вечером Александр Поветкин отправил в нокаут британца Дэвида Прайса, защитив титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Энтони Джошуа в свою очередь одержал победу решением судей над новозеландцем Джозефом Паркером и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой «супер» и Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того британец завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
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