Уайлдер — об итоге боя Джошуа — Паркер: это грабёж. Джозеф, ты отлично поработал

«Вот это грабёж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты всё сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании», — написал Уайлдер на своей странице в «Твиттере».