Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями относительно объединительного поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. Американец дал понять, что считает победителем боя Паркера.
«Вот это грабёж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты всё сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании», — написал Уайлдер на своей странице в «Твиттере».