Топ-проспект Джош Келли уверенно прошёл экс-чемпиона мира Молину

Кардифф, Уэльс. 24-летний британский топ-проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Джош Келли (6-0, 4 КО) завоевал первый титул на профиринге, став обладателем ранее вакантного пояса интернационального чемпиона по версии WBA благодаря победе над мексиканцем Карлосом Молиной (28-9-2, 8 КО) — экс-чемпионом мира IBF на категорию выше.

Молина, уже давно пребывающий на спаде и проигравший оба поединка в 2017 году, ничего не сумел противопоставить яркому представителю новой волны, хотя всё же сумел продержаться всю 10-раундовую дистанцию.

98-92 (дважды) и 99-92 в пользу Джоша.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Келли-Молина (появится позже)

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