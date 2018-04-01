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Топ-проспект Джош Келли уверенно прошёл экс-чемпиона мира Молину
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Топ-проспект Джош Келли уверенно прошёл экс-чемпиона мира Молину 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
Кардифф, Уэльс. 24-летний британский топ-проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Джош Келли (6-0, 4 КО) завоевал первый титул на профиринге, став обладателем ранее вакантного пояса интернационального чемпиона по версии WBA благодаря победе над мексиканцем Карлосом Молиной (28-9-2, 8 КО) — экс-чемпионом мира IBF на категорию выше.
Молина, уже давно пребывающий на спаде и проигравший оба поединка в 2017 году, ничего не сумел противопоставить яркому представителю новой волны, хотя всё же сумел продержаться всю 10-раундовую дистанцию.
98-92 (дважды) и 99-92 в пользу Джоша.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Келли-Молина (появится позже)
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