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Бывший тренер Поветкина: «Александр зарекомендовал себя в Великобритании»
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Бывший тренер Поветкина: «Александр зарекомендовал себя в Великобритании» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин считает, что Дэвид Прайс не является для россиянина серьезным соперником. В бою, который прошел в субботу в Кардиффе, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде.
— Я не думаю, что Саша испытал какие-то проблемы. Он работал в своем стиле и манере, наносил большое количество ударов, — цитирует «Р-Спорт» Зимина. — То есть делал то, что надо. Но надо признать, что давление на него было большим, все-таки бой в Великобритании проходил. Но Прайс не является соперником для Саши. При этом можно сказать, что Саша такой победой зарекомендовал себя в Великобритании.
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