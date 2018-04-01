Бывший тренер Поветкина: «Александр зарекомендовал себя в Великобритании»

— Я не думаю, что Саша испытал какие-то проблемы. Он работал в своем стиле и манере, наносил большое количество ударов, — цитирует «Р-Спорт» Зимина. — То есть делал то, что надо. Но надо признать, что давление на него было большим, все-таки бой в Великобритании проходил. Но Прайс не является соперником для Саши. При этом можно сказать, что Саша такой победой зарекомендовал себя в Великобритании.