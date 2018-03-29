Николай Валуев: «Поветкин в непростом бою победит Прайса, возраст не помеха» 

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметил, что бой Александр Поветкин — Дэвид Прайс будет непростым. Валуев также добавил, что россиянин должен одержать победу.
— Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить, — цитирует РИА «Новости» Валуева. — Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена.
Напомним, что 31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Прайсом в андеркарде объединительного поединка между Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером.