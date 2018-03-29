Ещё
Николай Валуев: «Поветкин в непростом бою победит Прайса, возраст не помеха»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Валуев: «Поветкин в непростом бою победит Прайса, возраст не помеха» 

Спорт-Экспресс 29 марта 2018
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметил, что бой Александр Поветкин — Дэвид Прайс будет непростым. Валуев также добавил, что россиянин должен одержать победу.
— Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить, — цитирует РИА «Новости» Валуева. — Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена.
Напомним, что 31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Прайсом в андеркарде объединительного поединка между Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Зимин: "Поветкин - боец, он справится с возможным негативом в поединке с Прайсом" Американский боксер заявил, что хочет убить человека прямо на ринге Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ7
Ибрагимович забил в США с 40 метров8
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным51
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут106
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение