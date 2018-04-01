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Видео боя: Райан Барнетт — Йонфрес Парехо
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Видео боя: Райан Барнетт — Йонфрес Парехо 

Vringe.com 2 часа назад
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Райаном Барнеттом (Великобритания) и Йонфресом Парехо (Венесуэла), который состоялся 31 марта 2018 года в Кардиффе (Уэльс). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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