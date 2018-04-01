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Рябинский: у Поветкина есть все шансы победить Джошуа
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Рябинский: у Поветкина есть все шансы победить Джошуа 

Газета.Ru 4 часа назад
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский заявил о высоких шансах на победу Александра Поветкина в бою против британца Энтони Джошуа. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Было несколько боев, в том числе с Владимиром Кличко, где Джошуа был великолепен.
Но в сегодняшнем поединке он вообще никак не впечатлил, я не понимаю этого парня. Иногда мне кажется, что у Саши есть прямо очень неплохие шансы победить в бою с Джошуа", — заявил Рябинский.
Ранее сообщалось, что бой Поветкина против Джошуа состоится до конца 2018 года.
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