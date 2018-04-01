Рябинский: у Поветкина есть все шансы победить Джошуа

"Было несколько боев, в том числе с Владимиром Кличко , где Джошуа был великолепен.

Но в сегодняшнем поединке он вообще никак не впечатлил, я не понимаю этого парня. Иногда мне кажется, что у Саши есть прямо очень неплохие шансы победить в бою с Джошуа", — заявил Рябинский.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина против Джошуа состоится до конца 2018 года.