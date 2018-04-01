Джошуа выбросил меньшее количество силовых ударов чем Паркер, но был точнее

В ночь с 31 марта на 1 апреля в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) прошёл объединительный поедионк в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа Джозефом Паркером . Победу в нём одержал первый, добавив к своей коллекции наград и титул по версии WBO.

По итогам противостояния была обнародована и статистика ударов боя. Так, Джошуа был точнее оппонента, вместе с тем Паркер выбросил немного большее количество силовых ударов.

В целом за 12 раундов Энтони выбросил 383 удара, 139 из которых оказались точными (36,3%), из них лишь 17 ударов были силовыми. Что касается Паркера, то новозеландец выбросил 492 удара, донеся до цели 101 из них (20,5%). 29 из точных ударов были силовыми.