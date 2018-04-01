Уайлдер назвал «грабежом» победу Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал решение судей присудить победу британцу Энтони Джошуа в бое против новозеландского спортсмена Джозефа Паркера, передает "Советский спорт".
"Вот это грабеж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты все сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании", — написал Уайлдер в своем твиттере.
Ранее чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Джошуа победил новозеландца Паркера в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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