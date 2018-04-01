Боксер Уайлдер назвал «грабежом» победу Джошуа в поединке с Паркером

"Вот это грабеж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты все сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании", — написал Уайлдер в своем твиттере.

Ранее чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Джошуа победил новозеландца Паркера в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).