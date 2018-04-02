Челябинский Крушитель отмечает юбилей

2 апреля 35-летие празднует один из самых титулованных российских боксеров Сергей Ковалев

Уроженец Копейска по прозвищу Крушитель неоднократно завоевывал звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF, WBO. Среди действующих спортсменов Ковалев — лидер по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона независимо от весовой категории. Также Крушитель является первым и единственным россиянином, признанным боксером года по версии журнала «Ринг».