Челябинский Крушитель отмечает юбилей 

2 апреля 35-летие празднует один из самых титулованных российских боксеров Сергей Ковалев.
Уроженец Копейска по прозвищу Крушитель неоднократно завоевывал звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF, WBO. Среди действующих спортсменов Ковалев — лидер по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона независимо от весовой категории. Также Крушитель является первым и единственным россиянином, признанным боксером года по версии журнала «Ринг».
В марте 2018-го Крушитель, по собственному признанию, начал новую жизнь. С новым тренером Аброром Турсунпулатовым он провел победный бой против Игоря Михалкина. Спортсмен намерен вернуть себе все титулы, потерянные после поражений в поединках против Андре Уорда.