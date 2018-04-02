В одной из школ района Марьино устроили «Математические бои»

Знатоки точных наук провели специальные игры в школе №1959 «Дети Мира» района Марьино — здесь состоялись «Математические бои». — В рамках взаимодействия с МГУ им. Ломоносова на базе школы №1959 проводятся увлекательные игры, викторины и даже интеллектуальные «бои», — раскали в администрации учебного заведения. В «Математических боях» участвовали ученики 6-7 классов. Школьники продемонстрировали глубокое знание точной науки и нестандартный подход к решению сложных задач. Напомним, школа «Дети Мира» расположена по адресу: Перервинский бульвар, дом 16, корпус 1. (то)