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В одной из школ района Марьино устроили «Математические бои»
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В одной из школ района Марьино устроили «Математические бои» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Знатоки точных наук провели специальные игры в школе №1959 «Дети Мира» района Марьино — здесь состоялись «Математические бои».
— В рамках взаимодействия с МГУ им. Ломоносова на базе школы №1959 проводятся увлекательные игры, викторины и даже интеллектуальные «бои», — раскали в администрации учебного заведения.
В «Математических боях» участвовали ученики 6-7 классов. Школьники продемонстрировали глубокое знание точной науки и нестандартный подход к решению сложных задач.
Напомним, школа «Дети Мира» расположена по адресу: Перервинский бульвар, дом 16, корпус 1. (то)
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