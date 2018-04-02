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Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге
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Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов сообщил, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмм Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге. Его соперник пока не определен.
— Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева, — цитирует ТАСС Титова. — Возможно, его соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории.
На счету Ковалева 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.
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