Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге

Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов сообщил, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмм Сергей Ковалев может провести бой в конце года в Екатеринбурге. Его соперник пока не определен. — Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева, — цитирует ТАСС Титова. — Возможно, его соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории. На счету Ковалева 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.