Курский юниор Владимир Орехов победил трёх мастеров спорта

За пальму первенства в тульском спорткомплексе «Новое поколение» в шести весовых категориях бились боксёры Тульской, Воронежской, Орловской и Курской областей.

За пальму первенства в тульском спорткомплексе «Новое поколение» в шести весовых категориях бились боксёры Тульской, Воронежской, Орловской и Курской областей.

В весе до 81 кг наш регион представлял 18-летний студент ЮЗГУ, кандидат в мастера спорта Владимир Орехов

В стартовом поединке турнира Орехов выиграл по очкам у орловского мастера спорта Александра Ларкина. Во втором раунде курянин мощными ударами в область печени дважды отправлял соперника в нокдаун.

Во втором бою преимущество Орехова было настолько подавляющим, что секунданты тульского мастера спорта Вадима Петрова отказались от дальнейшего избиения их подопечного уже в первом раунде и выбросили на канаты белое полотенце.

В финальной схватке Владимир Орехов не оставил никаких шансов мастеру спорта Николаю Лялькову. Местного десантника курянин превзошёл во всех трёх раундах и заслуженно вышел победителем открытого чемпионата Тульской области.

«Самым трудным стал первый бой. Соперник оказался физически крепким, терпеливым и хорошо держал удар. В финале противник оказался очень опытным. Чтобы довести дело до победы, мне по ходу боя пришлось включить голову, чтобы определить его слабые места», — специально для «КИ» рассказал Владимир Орехов.

В ближайших планах боксёра — подготовка и участие в рейтинговых соревнованиях, на которых Владимир Орехов постарается выполнить норматив мастера спорта.