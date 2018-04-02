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Курский юниор Владимир Орехов победил трёх мастеров спорта
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Курский юниор Владимир Орехов победил трёх мастеров спорта 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За пальму первенства в тульском спорткомплексе «Новое поколение» в шести весовых категориях бились боксёры Тульской, Воронежской, Орловской и Курской областей.
За пальму первенства в тульском спорткомплексе «Новое поколение» в шести весовых категориях бились боксёры Тульской, Воронежской, Орловской и Курской областей.
В весе до 81 кг наш регион представлял 18-летний студент ЮЗГУ, кандидат в мастера спорта Владимир Орехов.
В стартовом поединке турнира Орехов выиграл по очкам у орловского мастера спорта Александра Ларкина. Во втором раунде курянин мощными ударами в область печени дважды отправлял соперника в нокдаун.
Во втором бою преимущество Орехова было настолько подавляющим, что секунданты тульского мастера спорта Вадима Петрова отказались от дальнейшего избиения их подопечного уже в первом раунде и выбросили на канаты белое полотенце.
В финальной схватке Владимир Орехов не оставил никаких шансов мастеру спорта Николаю Лялькову. Местного десантника курянин превзошёл во всех трёх раундах и заслуженно вышел победителем открытого чемпионата Тульской области.
«Самым трудным стал первый бой. Соперник оказался физически крепким, терпеливым и хорошо держал удар. В финале противник оказался очень опытным. Чтобы довести дело до победы, мне по ходу боя пришлось включить голову, чтобы определить его слабые места», — специально для «КИ» рассказал Владимир Орехов.
В ближайших планах боксёра — подготовка и участие в рейтинговых соревнованиях, на которых Владимир Орехов постарается выполнить норматив мастера спорта.
Игорь Николаев
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