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В сети отреагировали на желание американского боксёра убить человека на ринге
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В сети отреагировали на желание американского боксёра убить человека на ринге 

RT на русском 30 марта 2018
Пользовfтели социальной сети VK неоднозначно отреагировали на желание американского боксёра Деонтея Уайлдера убить человека на ринге. Один из пользователей заявил, что не все могут позволить себе убийство на ринге.
«Все хотят. Не всем можно», — написал Сергей Ленив в комментариях VK на странице RT.
Ещё один пользователь назвал его «отбитым наглухо пассажиром».
Другой пользователь считает, что его слова можно расценить как желание в намеренном убийстве.
«По-моему это ненормально убить кого-либо, даже для боксёра. Его слова можно будет расценить как намеренное убийство, ему в дурку надо пока не поздно», — написал Александр Зеленов.
Есть мнение, что он таким образом просто пытается навести страх на своих соперников.
«Запугивает соперников», — так прокомментировал Денис Глухов.
Выдвинулась версия, что и другие боксёры хотят убить Уайлдера.
«Даже не сомневаюсь, что есть ряд боксёров, которые хотят убить и его», — добавил Игорь Морозов.
Ранее американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что хочет убить человека прямо на ринге.
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