Боксер спас семерых после смерти 

Мать британского боксера Скотта Вестгарта, скончавшегося после боя с соотечественником Деком Спелманом, рассказала журналистам, что после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. Информация опубликована на Twitter-аккаунте The Boxing Post.

Boxer Scott Westgarth saved seven lives through organs being donated after he tragically died within hours of winning a fight in February, his mum has revealed.



What a guy. pic.twitter.com/USOVkKCZSw— The Boxing Post (@theboxingp) 2 апреля 2018 г.

Органы погибшего боксера позволили спасти семь жизней. Вестгарт умер после боя против Деком Спелманом, проведенного в конце февраля. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг. Ему было 31 год.