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Боксер спас семерых после смерти
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Боксер спас семерых после смерти 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Скотт Вестгарт
Мать британского боксера Скотта Вестгарта, скончавшегося после боя с соотечественником Деком Спелманом, рассказала журналистам, что после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. Информация опубликована на Twitter-аккаунте The Boxing Post.
Органы погибшего боксера позволили спасти семь жизней. Вестгарт умер после боя против Деком Спелманом, проведенного в конце февраля. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг. Ему было 31 год.
В ноябре 2017 года 24-летний сальвадорский боксер Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом.
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