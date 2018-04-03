Деметриус Эндрэд — Геннадию Головкину: Чего ты боишься?

Двукратный чемпион мира в первом среднем весе американец Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО) уверен, что является лучшим кандидатом в соперники Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) на 5 мая, и если тот выберет кого-то другого, это породит не самые приятные для казахстанца вопросы.

Напомним, что пока у Головкина на 5 мая запланирован реванш с Канело Альваресом. Однако, последнего могут дисквалифицировать за две положительные допинг-пробы — вынесение вердикта запланировано Атлетической комиссией Невады на 18 апреля.

«У меня звучное имя в мире бокса, и я уверен, что я талантливее и зрелищнее любого другого потенциального соперника Головкина, — констатирует Эндрэд в интервью LA Times. — Публика не хочет видеть Головкина против кого-то другого. Да и кто ещё из элиты готов выйти против него?»

«Если он выберет другой вариант, это породит вопросы. Действительно ли Головкин хочет драться с лучшими? И что скажут люди, если он выберет не Деметриуса Эндрэда? Все хотят увидеть наш бой, потому что знают, что я генерирую зрелище», — утверждает американец.

Читайте также: Эндрэд готов измениться ради боя с Головкиным в мае По информации СМИ, если реванш с Канело сорвётся, Головкин будет драться с Гэри О’Салливаном. Однако, Деметриус уверен, что это совсем не то, что нужно любителям бокса: «По-хорошему с О’Салливаном должен драться я, чтобы остаться активным и при этом побить парня с хорошим рекордом на пути к Головкину и Канело. Но если его выберет GGG…»

«Чего ты боишься? — обращается экс-чемпион уже непосредственно к Геннадию. — Ты говоришь, что тебя все боятся. Я хочу драться и уверен, что буду для тебя лучшим выбором после Канело».

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