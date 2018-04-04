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Бронзовую медаль Чемпионата России по боксу привезла студентка из Измайлово
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Бронзовую медаль Чемпионата России по боксу привезла студентка из Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Юлия Чумгалакова из университета физкультуры заняла третье место на пьедестале почета во время первенства России.
В Улан-Уде в конце марта в финишировал Чемпионат России по боксу среди женщин. Его участницей стала студентка кафедры теории и методики бокса и кикбоксинга Юлия Чумгалакова. Третьекурсница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в весовой категории до 48 кг уступила лишь в полуфинальном бое и в итоге заняла почетное третье место.
Теперь в середине апреля Ю. Чумгалакова будет участвовать в отборе на спартакиаду среди боксеров 19 — 22 лет. Победа в этих соревнованиях поможет студентке из Измайлово получить путевку на Чемпионат мира.
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