Бронзовую медаль Чемпионата России по боксу привезла студентка из Измайлово

Юлия Чумгалакова из университета физкультуры заняла третье место на пьедестале почета во время первенства России.

В Улан-Уде в конце марта в финишировал Чемпионат России по боксу среди женщин. Его участницей стала студентка кафедры теории и методики бокса и кикбоксинга Юлия Чумгалакова. Третьекурсница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в весовой категории до 48 кг уступила лишь в полуфинальном бое и в итоге заняла почетное третье место.

Теперь в середине апреля Ю. Чумгалакова будет участвовать в отборе на спартакиаду среди боксеров 19 — 22 лет. Победа в этих соревнованиях поможет студентке из Измайлово получить путевку на Чемпионат мира.