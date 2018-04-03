Усик был боссом в ринге с Кличко — очевидец

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг), ныне эксперт-аналитик Sky Sports Джонни Нельсон считает, что финал Суперсерии между чемпионом WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и чемпионом IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) вполне может завершиться досрочной победой украинца в поздних раундах, однако, вероятнее всего, это будет выигрыш Усика по очкам.

При этом Нельсон рассказал историю со скоротечным спаррингом киевлянина со стареющим доминатором дивизиона в 2015 году Владимиром Кличко ; по крайней мере, свои впечатления от увиденного.

«Усик. Ставлю на него, — ответил аналитик на вопрос ведущей бокс-канала Behind The Gloves о том, кто выиграет Суперсерию. — Когда я увидел спарринг Александра с Владимиром Кличко (тот готовился к бою с Тайсоном Фьюри ), я сказал: «Кто этот парень? Кто он?» Я ничего не знал о нём, но сразу почувствовал, что это особенный боксёр. Он провёл один раунд с Владимиром, и тот сразу решил, что он не хочет с ним спарринговать. Кличко было трудно в ринге, Усик, можно сказать, хозяйничал в ринге. Я ещё подумал: фигасе, боец мельче Кличко такое делает. Владимир тогда попросил, чтобы Усика заменили на кого-то другого».

С той поры, говорит Нельсон, он отслеживал карьеру Усика и стал его фанатом.

«Думаю, он тот, кто объединит крузервейт. Считаю, что ему под силу перейти в супертяжёлый вес и взять там титул. Он всё ещё учится, это ещё не завершённый проект», — резюмировал аналитик.

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Точной даты боя Усик–Гассиев по-прежнему нет. Скорее всего, поединок состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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