Красноселькупская девушка завоевала бронзу кулаками 

В Ростове-на-Дону прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12 — 15 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 человек из разных регионов.
Успешно выступила воспитанница детско-юношеской спортивной школы Виктория Савчук из Красноселькупского района. Среди семи участниц в весовой категории 55 килограммов она заняла третье место и стала бронзовым призером по рукопашному бою. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в красноселькупской детско-юношеской спортивной школе, тренирует спортсменку Владислав Андреев.