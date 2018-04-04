Хорхе Линарес: Отсутствие тренера не помешает мне побить Василия Ломаченко

Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльский боксёр Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) утверждает, что отсутствие в углу тренера Исмаэля Саласа не помешает ему 12 мая в Нью-Йорке защитить титул, победив фаворита боя, украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

Кубинский тренер находится нынче в Великобритании. Специалист занят подготовкой британского супертяжа Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) к намеченному на 5 мая реваншу с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО).

«Прежде всего хочу отметить, что мы с Саласом не разошлись, не прекратили сотрудничество, — отметил чемпион. — Мы по-прежнему друзья. Такое и раньше бывало — он не мог присутствовать на некоторых поединках с того момента, как мы работаем вместе. Но каждый раз я всё равно одерживал победу. Знаю, многие болельщики переживают, что Саласа не будет в моём углу. Но главное — победа. А я знаю, как её добиться».

Линарес вспомнил о трудном периоде в карьере, когда он потерпел два кряду поражения: «Мы вместе прошли самый сложный этап моей карьеры. В 2011-12 годах я проиграл Антонио Демарко и Серхио Томпсону . Думал, это конец. Не мог себе даже представить, что сумею подняться. Не представлял, что мне предстоит серия из побед, что в следующие 6 лет я не почувствую горечи поражений».

«Мы очень тяжело работали, — вспоминает Линарес. — Эти поражения заставили меня внести изменения в мой бокс. Я сумел приспособиться к Саласу. Мы много чего поменяли в моей технике, в ударах, и это почти сразу же дало результат. Также я поменял тренера по физподготовке, более профессионально начал подходить к вопросу правильного питания. Всё это и дало результат».

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