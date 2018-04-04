Ещё
Хорхе Линарес: Отсутствие тренера не помешает мне побить Василия Ломаченко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорхе Линарес: Отсутствие тренера не помешает мне побить Василия Ломаченко 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльский боксёр Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) утверждает, что отсутствие в углу тренера Исмаэля Саласа не помешает ему 12 мая в Нью-Йорке защитить титул, победив фаворита боя, украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).
Кубинский тренер находится нынче в Великобритании. Специалист занят подготовкой британского супертяжа Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) к намеченному на 5 мая реваншу с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО).
«Прежде всего хочу отметить, что мы с Саласом не разошлись, не прекратили сотрудничество, — отметил чемпион. — Мы по-прежнему друзья. Такое и раньше бывало — он не мог присутствовать на некоторых поединках с того момента, как мы работаем вместе. Но каждый раз я всё равно одерживал победу. Знаю, многие болельщики переживают, что Саласа не будет в моём углу. Но главное — победа. А я знаю, как её добиться».
Линарес вспомнил о трудном периоде в карьере, когда он потерпел два кряду поражения: «Мы вместе прошли самый сложный этап моей карьеры. В 2011-12 годах я проиграл Антонио Демарко и Серхио Томпсону. Думал, это конец. Не мог себе даже представить, что сумею подняться. Не представлял, что мне предстоит серия из побед, что в следующие 6 лет я не почувствую горечи поражений».
«Мы очень тяжело работали, — вспоминает Линарес. — Эти поражения заставили меня внести изменения в мой бокс. Я сумел приспособиться к Саласу. Мы много чего поменяли в моей технике, в ударах, и это почти сразу же дало результат. Также я поменял тренера по физподготовке, более профессионально начал подходить к вопросу правильного питания. Всё это и дало результат».
Читайте также: Американский проспект сравнил спарринги против Ломаченко и Линареса
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Реванша Головкин–Альварес не будет, мы все знаем что происходит — Чарло Марко Хук возвращается в ринг — теперь в супертяжёлом весе Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Американцы заменили российских борцов монголами
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение