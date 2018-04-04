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Возвращение Джозефа Паркера планируется в августе в шоу Эдди Херна
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Возвращение Джозефа Паркера планируется в августе в шоу Эдди Херна 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира по версии WBO новозеландский супертяж Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) планирует вернуться в ринг в августе, вероятнее всего в шоу британского промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), сообщает Дэвид Хиггинс (Duco Events), промоутер боксёра.
«Скорее всего Паркер вернётся в августе, предположительно в Великобритании, — заявил промоутер в интервью Sky Sports. — В Британии он заслужил поддержку и уважение. Я разговаривал вчера с Эдди Херном, и он ответил, что с удовольствием поможет с соперником. Есть и другие варианты. Мы сотрудничаем с промоутером Бобом Арумом (Top Rank Promotions), ну и, конечно же, есть вариант провести бой в Новой Зеландии».
В свою очередь Паркер отметил, что не собирается подолгу отлёживаться, планирует побыстрее вернуться в тренировочный режим: «Когда начнутся тренировки? Завтра (смеётся). Начну с пробежек. Всё дело в том, что я нахожусь в отличной форме, не хочу её терять. Сядем вместе с командой, обсудим варианты, примем решение».
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Напомним, 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Паркер встретился в объединительном поединке с местным чемпионом WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и потерпел поражение единогласным судейским решением.
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