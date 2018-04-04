Возвращение Джозефа Паркера планируется в августе в шоу Эдди Херна

«Скорее всего Паркер вернётся в августе, предположительно в Великобритании, — заявил промоутер в интервью Sky Sports. — В Британии он заслужил поддержку и уважение. Я разговаривал вчера с Эдди Херном, и он ответил, что с удовольствием поможет с соперником. Есть и другие варианты. Мы сотрудничаем с промоутером Бобом Арумом (Top Rank Promotions), ну и, конечно же, есть вариант провести бой в Новой Зеландии».

В свою очередь Паркер отметил, что не собирается подолгу отлёживаться, планирует побыстрее вернуться в тренировочный режим: «Когда начнутся тренировки? Завтра (смеётся). Начну с пробежек. Всё дело в том, что я нахожусь в отличной форме, не хочу её терять. Сядем вместе с командой, обсудим варианты, примем решение».

Читайте также: Джозеф Паркер сетует, что ему не давали работать с Джошуа на ближней дистанции

Напомним, 31 марта в Кардиффе (Уэльс) Паркер встретился в объединительном поединке с местным чемпионом WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и потерпел поражение единогласным судейским решением.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.