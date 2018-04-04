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Обидчик украинца Ивана Редкача сразится за «временный» титул
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Обидчик украинца Ивана Редкача сразится за «временный» титул 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Американский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Тевин Фармер (25-5-1, 5 КО) получит ещё один титульный шанс, сообщает ESPN.
В декабре 2017-го года американец дрался с японцем Кеничи Огава (23-1, 17 КО) за вакантный титул по версии IBF. Бой завершился спорным поражением американца раздельным судейским решением, а после боя стало известно о том, что японец попался на применении запрещённого препарата (синтетический тестостерон).
По той причине, что дело Огавы повисло в воздухе, в IBF приняли решение разыграть «временный» титул. Соперником Фармера будет 3-ий номер рейтинга организации, австралийский экс-чемпион Билли Диб (43-4, 24 КО).
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Напомним, в июле 2016-го года Фармер нанёс поражение украинцу Ивану Редкачу (20-4-1, 16 КО) единогласным судейским решением.
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