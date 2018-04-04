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Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
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Британцу Прайсу наложили более 40 швов после нокаута от Поветкина 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Британскому боксеру Дэвиду Прайсу после поединка с россиянином Александром Поветкиным за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90,7 кг наложили более 40 швов. Кроме того, британец получил перелом носа, сообщает Talksport.
"У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь! Я горжусь своим выступлением. Я сделал все, что должен был сделать, и был близок к успеху, прежде чем оказался в нокауте", — сказал Прайс.
Поветкин в пятом раунде поединка, который состоялся 31 марта в Кардиффе, нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что британский боксер готов повторить бой с россиянином.
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