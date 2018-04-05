Бой с участием Сергея Ковалева в Екатеринбурге запланирован на конец года

"Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева. Возможно, соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории", — рассказал Титов.

Среди возможных соперников чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол , чемпион по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев и обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) канадский спортсмен Адонис Стивенсон.

Напомним, Сергей Ковалев одержал 31 победу, из них 27 нокаутом, одна ничья и два поражения.

Соперником станет один из чемпионов мира в весовой категории до 79,38 кг