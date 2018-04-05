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Бой с участием Сергея Ковалева в Екатеринбурге запланирован на конец года
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Бой с участием Сергея Ковалева в Екатеринбурге запланирован на конец года 

Overtime.life 5 часов назад
Фото: Overtime.life
В Екатеринбурге планируется проведение боя чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, россиянина Сергея Ковалева, об этом информационному агентству ТАСС сообщил исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.
"Что касается поединка на конец года, то вероятнее всего это будет бой Сергея Ковалева. Возможно, соперником станет один из чемпионов мира в его весовой категории", — рассказал Титов.
Среди возможных соперников чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол, чемпион по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев и обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) канадский спортсмен Адонис Стивенсон.
Напомним, Сергей Ковалев одержал 31 победу, из них 27 нокаутом, одна ничья и два поражения.
Соперником станет один из чемпионов мира в весовой категории до 79,38 кг
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