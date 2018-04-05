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Принцесса ринга отказалась от боя со школьницей из Линево
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Принцесса ринга отказалась от боя со школьницей из Линево 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Анапе прошло первенство России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Юная новосибирская спортсменка Алена Криничная выиграла первенство в весовой категории до  67 кг. Родилась юная чемпионка в Линево, а тренируется под руководством Игоря Захарова.
Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов принял в своем кабинете чемпионку и ее тренера. «Это очень здорово, что Алена, впервые участвуя в национальном первенстве страны, не стушевалась и выиграла золотую медаль, — сказал Сергей Ахапов. — Всего в списочном составе членов сборной России по боксу более 20 новосибирцев. Теперь и Алена вошла в него. Знаю, что в мае ей предстоит защищать честь России на первенстве Европы, которое пройдет в Болгарии». В Анапе Алена Криничная провела всего два боя, хотя должна была трижды выходить на ринг. Начинать движение к медали Алене выпало в бою против москвички Алины Фраеновой. Бой получился скоротечным и в виду явного преимущества сибирячки был остановлен уже в первом раунде. Полуфинальный поединок против Ксении Левашовой из Самары складывался не так быстро, но судьи в своем вердикте были единодушны — 5:0 — чистая победа новосибирской школьницы. «А финального боя не случилось вовсе, — сообщает областной департамент физической культуры и спорта. — Дошедшая до титульного поединка Ульяна Жестовская из Находки снялась с соревнований, и чемпионкой была объявлена новосибирская спортсменка». Добавим, что находкинская школьница, чемпионка Дальнего Востока Ульяна Жестовская, на краевом турнире была удостоена звания «Принцесса ринга» и получила кубок за лучшую технику и тактику ведения боя. «Я перед боями вообще не волновалась, — рассказывает чемпионка России Алена Криничная. — Все было очень хорошо организовано, и какого-то особого волнения не испытывала. Бои у меня получились. Встретили меня дома хорошо, в школе поздравили. Теперь буду готовиться к первенству Европы».
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