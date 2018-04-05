Владимирские бойцы поедут на чемпионат мира

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В Калужской области завершился чемпионат России по универсальному бою. Сразу две награды завоевали по итогам первенства спортсмены из Владимирской области.

Мастера спорта по самбо и универсальном бою Григорий Евдокимов и Андрей Долгов выиграли по три схватки в своих весовых категориях и завоевали серебряные медали.