Владимирские бойцы поедут на чемпионат мира 

Фото пресс-службы администрации Владимирской области
В Калужской области завершился чемпионат России по универсальному бою. Сразу две награды завоевали по итогам первенства спортсмены из Владимирской области.
Мастера спорта по самбо и универсальном бою Григорий Евдокимов и Андрей Долгов выиграли по три схватки в своих весовых категориях и завоевали серебряные медали.
Чемпионат проходил с 26 по 29 марта во Дворце спорта имени олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова в городе Медынь Калужской области и был отборочным перед чемпионатами Европы и мира. Оба наших спортсмена были включены в состав сборной страны.