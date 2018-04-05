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«Палач» из Намибии ставит свою жизнь на то, что побьёт Головкина
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«Палач» из Намибии ставит свою жизнь на то, что побьёт Головкина 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Пока соперник Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) на 5 мая не объявлен официально (хотя инсайдеры утверждают, что выбор уже остановлен на Хайме Мангуйя), потенциальные оппоненты GGG продолжают лелеять надежду, что им выпадет шанс провести денежный бой с казахстанским доминатором.
Одним из последних о себе, как о желающем, заявил намибийский нокаутёр Уолтер «Палач» Каутондоква (17-0, 16 КО).
«Я не боюсь Головкина. Могу выйти против него в любое время и могу поставить свою жизнь на то, что побью его, — заявил Уолтер в интервью BoxingScene. — Он великолепный боец, но ещё никогда не встречался с таким гигантом из Африки, как я. Это будет самый большой апсет в истории бокса, и если поединок состоится, любители бокса будут судачить о нём ещё годы спустя».
«Головкин не будет спать ночи напролёт, беспокоясь об относительно безызвестном Уолтере, его стиле и мощи, но я-то знаю его, как облупленного. Это будет кровавое месиво, и я уверен, что он бы предпочёл никогда не выходить со мной в ринг», — добавил Каутондоква.
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