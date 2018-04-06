Винник сразится с Пашпориным на PRIME Selection 

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Данил Винник 13 апреля в Краснодаре сразится за титул интерконтинентального чемпиона WKU с Артёмом Пашпориным.
«Изначально Винник должен был провести титульный бой против чемпиона мира и Европы по савату Людовика Нассибу. Но из-за травмы француза встреча была отложена. Пашпорин анонсировался в качестве соперника звёздного Энрико Келя в одном из главных боёв на турнире ACB-KB в апреле. Но за несколько недель до старта команда Артёма получила от организаторов уведомление, что бой не состоится из-за отказа Келя. Для моего подопечного Пашпорин — это более сложный соперник, чем все, с кем он встречался до этого, более опытный. В его активе победы над такими бойцами, как Космо Алешандре и Крис Нгимби, а также опыт встреч со звёздами К1 первой величины — Джорджио Петросяном и Буакавом Банчамеком. Пашпорин — на пике подготовки, он горит, голоден до боя, ведь после отмены боя на ACB бой в Краснодаре — возможность реализоваться», — сказал промоутер международного турнира PRIME Selection Алексей Яценко.