Джарретт Хёрд: Вообще неважно, как там Лара собирается со мной боксировать

На выходных в Лас-Вегасе (США) состоится крайне интригующий поединок в первом среднем весе: чемпион мира по версиям WBA/IBO технарь Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) сойдётся в ринге Hard Rock Hotel and Casino с чемпионом IBF слаггером Джарреттом Хёрдом (21-0, 15 КО). Разные стили — разные тактики и стратегии на бой. Должно быть очень интересно.

«Да все мои противники выше меня, — ничуть не переживает чемпион. — Так что его габариты меня не волнуют. На моей стороне опыт, к тому же я лучший боксёр дивизиона. Хёрд такого в ринге ещё никогда не видел. Что, он хочет быть лучшим? Для этого надо меня побить. А я сделаю всё, чтобы этого не произошло».

Джарретт же считает, что всё будет в точности наоборот.

«Неважно, как Эрисланди собрался боксировать, важно, что я выполню свой план на бой. Ему придётся драться в моём темпе — тон в поединке буду задавать я. Не переживаю, что Лара будет убегать: я постоянно буду наседать на него», — цитирует Хёрда fightnews.com.

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