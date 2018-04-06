Не травма: Шон Портер поведал причину очередного переноса боя Кита Тёрмана

Топовый американский полусредневес (до 66,7 кг) Шон Портер (28-2-1, 17 КО) предполагает, что главная причина очередного переноса боя соотечественника, чемпиона WBC/WBA Super Кита Тёрмана (28-0, 22 КО) вовсе не травма, а неудача в поисках невысокого уровня оппонента.

В июне 2016-го года Портер и Тёрман встречались в ринге — с минимальным преимуществом победил действующий чемпион. В апреле 2017-го года Портер одолел Андре Берто (31-5, 24 КО), завоевав статус обязательного претендента по линии WBC. Но бесчисленные травмы чемпиона Тёрмана не дают Портеру возможности сразиться за титул.

«Меня терзают смутные сомнения, — говорит Портер. — Интересно, а есть ещё один такой же чемпион, бесчисленное количество раз отменивший бои, бесчисленное количество раз травмировавшийся накануне чемпионской защиты? При этом он даже не скрывает желания драться не с топами дивизиона, а с кем-то попроще».

«А знаете, почему на самом деле Тёрман отменил бой в мае? А потому, что не сумел найти достаточно слабого соперника. Думаю, именно это является главной причиной очередного переноса боя, а не какие-то там повреждения и травмы», — не скрывает недовольства Портер.

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