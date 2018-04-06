Ещё
Не травма: Шон Портер поведал причину очередного переноса боя Кита Тёрмана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не травма: Шон Портер поведал причину очередного переноса боя Кита Тёрмана 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Топовый американский полусредневес (до 66,7 кг) Шон Портер (28-2-1, 17 КО) предполагает, что главная причина очередного переноса боя соотечественника, чемпиона WBC/WBA Super Кита Тёрмана (28-0, 22 КО) вовсе не травма, а неудача в поисках невысокого уровня оппонента.
В июне 2016-го года Портер и Тёрман встречались в ринге — с минимальным преимуществом победил действующий чемпион. В апреле 2017-го года Портер одолел Андре Берто (31-5, 24 КО), завоевав статус обязательного претендента по линии WBC. Но бесчисленные травмы чемпиона Тёрмана не дают Портеру возможности сразиться за титул.
«Меня терзают смутные сомнения, — говорит Портер. — Интересно, а есть ещё один такой же чемпион, бесчисленное количество раз отменивший бои, бесчисленное количество раз травмировавшийся накануне чемпионской защиты? При этом он даже не скрывает желания драться не с топами дивизиона, а с кем-то попроще».
«А знаете, почему на самом деле Тёрман отменил бой в мае? А потому, что не сумел найти достаточно слабого соперника. Думаю, именно это является главной причиной очередного переноса боя, а не какие-то там повреждения и травмы», — не скрывает недовольства Портер.
Читайте также: Дэнни Гарсиа и Шон Портер разыграют «временный» титул — Сулейман
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Дело о допинге: Арум сравнил Канело с плутоватым школьником Джарретт Хёрд: Вообще неважно, как там Лара собирается со мной боксировать Хорхе Линарес: Отсутствие тренера не помешает мне побить Василия Ломаченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»3
Нападение на Нурмагомедова попало на видео3
Ягудин с женой попали в больницу17
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение