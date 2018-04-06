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Легендарному Понгсаклеку не разрешили драться с Камедой в Японии
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Легендарному Понгсаклеку не разрешили драться с Камедой в Японии 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях японец Коки Камеда (33-2, 18 КО) решил возобновить карьеру, прекращённую в 2015 году, чтобы поквитаться за поражение от легендарного тайца Понгсаклека Вонйонгкама (90-5-2, 47 КО), которое он потерпел ещё в 2010-м году.
Бой планировался на 5 мая в Токио. Однако, накануне стало известно, что Боксёрская комиссия Японии приняла официальное решение отказать в выдаче лицензии на выступления 40-летнему Понгсаклеку, учитывая его возраст и отсутствие выступлений с 2013 года.
В то же время, если желание Камеды действительно сильно, а драться за пределами Японии он не хочет, допускается проведение не официального, но выставочного поединка.
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