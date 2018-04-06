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Екатеринбуржец получил компенсацию после замены соперника Поветкина перед боем
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Екатеринбуржец получил компенсацию после замены соперника Поветкина перед боем 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбуржец получил денежную компенсацию за несостоявшийся бой российского боксера Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
17 декабря 2016 года в Екатеринбурге был запланирован бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между Поветкиным и Стиверном. Однако допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин, Стиверн отказался выходить на ринг, и россиянин провел нетитульный поединок с французом Жоанном Дюопа, которого он нокаутировал в шестом раунде.
"Житель Екатеринбурга приобрел восемь билетов стоимостью 27 тыс. рублей на мероприятие «Бой Поветкин против Стиверна за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)», но запланированное мероприятие не состоялось и было заменено на поединок между Поветкиным и Дюопа. Мужчина с опозданием обратился к реализатору билетов, они предложили покупателю направить претензию организатору боя ООО Промоутерская компания «Мир бокса», те, в свою очередь, не ответили на претензию, и человек пошел в суд. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу истца с ООО Промоутерская компания «Мир бокса» 4 тыс. рублей — стоимость одного билета, четыре тыс. рублей — неустойку, 245 рублей — проценты, 1 тысячу рублей — компенсацию морального вреда, 4622 рубля — штраф", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, семь билетов были признаны судом как использованные, и истец получил компенсацию только за один билет.
Ранее ТАСС сообщал, что организаторы поединка между Поветкиным и Стиверном обещают вернуть деньги за билеты зрителям, отказавшимся идти на бой из-за замены соперника. Также в суде пояснили, что организатор боя не осуществил возврат билетов до решения суда из-за того, что житель Екатеринбурга обратился за возвратом уже после истечения официального срока отведенного для возврата билетов.
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 Ещё 8 источников 
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