Одной строкой: Портер требует у WBC объяснений, Брауну грозит срок

— По сообщению BoxingScene, американский полусредневес (до 66,7 кг) Шон Портер (28-2-1, 17 КО) требует объяснений от WBC по поводу его претендентского статуса: в ноябре 2017-го года Портер завоевал статус обязательного претендента, побив Адриана Гранадоса (18-6-2, 12 КО), но в феврале 2018-го года Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) из США после победы над Брэндоном Риосом (34-4-1, 25 КО) потеснил Портера с 1-й позиции рейтинга организации и также был возведён в статус обязательного претендента.

— Американский полутяж (до 79,4 кг) Маркус Браун (21-0, 16 КО), которому по слухам предстоит летом 2018-го года оспорить с чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) чемпионский титул, за последние четыре месяца дважды попадал под арест за домашнее насилие (доставалось 29-летней подружке спортсмена) — 19 апреля состоится слушание по делу драчуна, сообщает BoxingScene.

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— По сообщению Ring TV, чемпион WBC в весе до 57,2 кг американец Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО) согласовал детали боя с проспектом-соотечественником, обязательным претендентом Джозефом Диасом (26-0, 14 КО) — дата и место проведения боя пока что неизвестны.

— 9 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в рамках шоу Санта Крус−Марес II защиту титула проведёт чемпион WBC в весе до 69,9 кг Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) — по данным ESPN, вероятным соперником чемпиона станет опытнейший соотечественник, экс-чемпион Остин Траут (31-4, 17 КО).

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— Также 9 июня, но в рамках другого шоу (Хорн−Кроуфорд) американо-мексиканский топ-проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Алекс Сауседо (27-0, 17 КО) встретится с матёрым австралийским слаггером Лео Заппавиньей (37-3, 27 КО), сообщает ESPN.

— По данным всё тех же ESPN, запланированный на 4 мая бой между «обычным» чемпионом в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Мануэлем Чарром (31-4, 17 КО) из Сирии и обязательным претендентом Фресом Окендо (37-8, 24 КО) из Пуэрто-Рико не состоится — источник утверждает, что вскоре будут назначены новые промоутерские торги по организации поединка.

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