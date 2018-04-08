Месть боксеров

В начале февраля два популярнейших блогера из Великобритании KSI и Джо Веллер вышли на боксерский ринг. За поединком тогда наблюдали около восьми тысяч «живых» зрителей и более 10 миллионов интернет-болельщиков. Летом должен состояться не менее громкий бой с участием KSI и Логана Пола

Казалось бы, британцы придумали новый тренд: решать видеоблогерские конфликты на боксерском ринге. Однако в России этот формат разрешения споров появился давно, о чем некоторые даже не знают. Редакция «Ленты.ру» вспомнила первые бои видеоблогеров и проследила их историю до наших дней.

Задолго до появления Versus-баттлов люди решали конфликты в драке: кулачные бои прекрасно зарекомендовали себя с древних времен. Выросший на окраине Москвы Илья Мэддисон (настоящая фамилия Давыдов) всегда понимал это, и практически с начала своей интернет-деятельности бросал вызовы направо и налево.

Одной из первых «жертв» основателя российского видеоблогинга стала Евгения Огурцова — рыжеволосая девушка из подростковой поп-рок-группы «Ранетки». Клавишница вызывала у Мэддисона нездоровый интерес: ее имя упоминалось практически в каждом обзоре, причем всегда в негативном ключе. Давыдов постоянно вышучивал ее внешность, актерские данные и участие в посредственной рекламе тампонов — в общем, поводов для издевательств было предостаточно.

В 2009 году пользователи сети выбрали Илью Мэддисона победителем премии «Герой Рунета». При получения статуэтки блогер вновь вспомнил «любимую» солистку и пригласил ее сразиться на настоящем ринге.

«Являясь обладателем гордого титула «Героя Рунета», я хочу принести пользу своей стране и вызываю на боксерский поединок рыжую девушку из группы «Ранетки». В случае ее согласия и моей победы они прекращают всякую концертную деятельность», — заявил «герой».

Никакой реакции от Огурцовой не последовало: возможно, она понимала, что Мэддисон просто пытается добиться популярности за ее счет. Кроме того, она могла попросту не видеть приглашения на боксерский поединок. В любом случае — бой не состоялся, а Давыдов продолжил стебать «Ранеток» при каждом удобном случае.

Через пару лет Мэддисон вспомнил, что даже высосанная из пальца ссора с признанными знаменитостями помогает пропиариться в интернете и записал своеобразный «дисс» на российского режиссера Никиту Михалкова : он обвинил его в отсутствии таланта и назвал его новые фильмы «отвратительными».

«Ваши больные фантазии уже просто начинают пугать народ. Я думаю, что вам стоит обратиться в студию Disney, и там с радостью примут ваши новые сценарии», — пошутил Мэддисон, а затем предложил выйти на честный боксерский поединок против него. «Вы примерно в два раза больше меня (ну, если не считать веса — тут я, конечно, вас давно перегнал), но вы и старше меня… У нас шансы равны, поэтому мы можем спокойно выйти, отбоксировать несколько раундов и выяснить отношения».

К удивлению многих, менеджер Мэддисона Юрий Дегтярев сказал, что бой с Михалковым может состояться. Слегка испугавшись, начинающий боксер решил проверить свои силы в поединке с менее известным соперником — другом детства Леваном Гагиевым, который неоднократно появлялся в роликах Давыдова.

«Я хочу привести себя в нормальную физическую форму. Хочу себе кое-что доказать… Мои мотивы и так всем понятны», — рассказал за несколько недель до боя Мэддисон. Он жаловался на отсутствие подготовки и старую травму колена, полученную на футболе, однако от поединка не отказывался.

Спустя несколько недель, в июне 2011 года, Давыдов действительно вышел на ринг против Гагиева. Позже видео появилось на канале видеоблогера с комментариями обоих противников. Слабая физическая подготовка блогера дала о себе знать: бой получился не слишком зрелищным и закончился ничьей. Тем не менее поединок стал знаковым событием в истории российского видеоблогинга, ведь это была первая боксерская дуэль с участием звезды YouTube.

Впрочем, для Мэддисона этот бой так и остался единственным в карьере (если не считать съемок комедийного фильма Юрия Хованского «Озон»): Никита Сергеевич, по-видимому, все-таки отказался драться с юным хейтером, поэтому о планировавшемся поединке вскоре забыли.

Викторе Цое. В 2012 году протеже Мэддисона Юрий Хованский, который в то время только начинал покорять YouTube, всеми способами пытался набрать аудиторию. Методы были самые грязные: шутки сильно ниже пояса, объявления о «смерти» Давыдова, злословие о покойных Сергее Бодрове

Как минимум один из приемов начинающий стендап-комик Хованский подсмотрел у духовного наставника: понял, что можно просто вызвать известную личность на боксерский поединок — ведь она наверняка откажется. План блогера удался: молодой человек в самых нелестных формах отозвался о бывшей и нынешней женах борца ММА Федора Емельяненко , пообещав устроить с ними незабываемую ночь любви.

«Я надеру тебе твою жопу, невзирая на депутатскую неприкосновенность… Выходи со мной один на один или сдохни с позором», — призвал Хованский и дал Емельяненко 48 часов на размышления.

Как и следовало ожидать, четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам проигнорировал вызов Хованского.

Забавно, но на последующие вызовы от коллег-видеоблогеров, которые посыпались несколько лет спустя, Хованский всегда отвечал отказом. Например, в 2016 году он не захотел драться с Андреем Афониным и Костей Павловым, потому что оппоненты были в куда более достойной форме.

Автор «Канала Добра и Позитива» Сергей Симонов создал страницу на YouTube в 2010 году. За восемь лет «добряк» успел прослыть лицемером и поссориться чуть ли не с половиной российских видеоблогеров, а также навечно погрязнуть в дизлайках (за что он получил прозвище «Король дизлайков»). Симонов отметился сразу в нескольких поединках с другими видеоблогерами, причем на ринге выступал с переменным успехом.

Первым его противником стал красноярский андеграундный блогер Михалыч с канала Raddyson. Изначально Симонов должен был драться с основателем канала Дмитрием Шиловым , однако тот перед поединком заболел, за него бился лучший друг.

Суть конфликта описывать не имеет смысла: история настолько запутанная, что даже непосредственным участникам действа понадобилось почти 25 минут, чтобы обрисовать причины вражды.

Важно здесь одно: в декабре 2015 года между видеоблогерами состоялся бой, в котором Симонов нокаутировал противника в третьем раунде. После поединка на каналах обоих участников конфликта появились новые подписчики, дизлайков стало на порядок меньше, а ссора сошла на нет.

Почувствовав уверенность в своих силах, уже через два месяца Симонов решил выйти на ринг против кемеровских парней с канала Nemagia, которые почему-то наговорили кучу гадостей о нем и его жене в своем обзоре, чего «Король дизлайков» стерпеть не мог. «Я приеду в это Кемерово и трахну их обоих», — заявил блогер, однако исполнил лишь первую часть обещания.

Поединок длился 14 раундов, в последнем из них автор Nemagia Михаил Печерский послал Симонова в нокдаун, после чего рефери пришлось остановить бой. За противостоянием боксеров в прямом эфире Twitch следили более 60 тысяч человек — немалая цифра для не самых популярных на тот момент блогеров. Залитый же на YouTube ролик собрал три миллиона просмотров.

Печерский из «Немагии» настолько воодушевился победой, что пошел по стопам Хованского и вызвал на поединок недосягаемого легендарного боксера Роя Джонса. Естественно, никакого боя не было, зато о блогере написали в местных интернет-изданиях.

В том же месяце Дмитрий Шилов все-таки решился на бой против «доброго и позитивного» блогера. Красноярец одержал уверенную победу, тем самым поставив точку в старом конфликте. Несмотря на проигрыш, Симонов явно остался в плюсе: февраль 2016 года стал рекордным для его канала по количеству подписок.

Питерские блогеры Гурам Нармания и Валентин Фокин решили повторить давнюю мечту Ильи Мэддисона: проверить свои силы на профессиональном ринге и наконец порадовать зрителей качественным контентом. В отличие от «короля Рутуба», ребята подошли к делу куда более основательно.

Нармания и Фокин наняли профессиональных тренеров — мастеров спорта по смешанным единоборствам, и на протяжении нескольких месяцев занимались чуть ли не ежедневно. Они снимали тренировки на камеру и выкладывали результаты на канал, чтобы зрители могли видеть их прогресс в реальном времени.

За подготовкой парней было интересно наблюдать по нескольким причинам. Во-первых, блогеры действительно выкладывались на тренировках: было видно, как каждый хотел победить на ринге. Интерес подогревал и тот факт, что у них не было никакого опыта в борьбе, поэтому шансы были примерно равны. Исход боя зависел от их усердия в период подготовки.

«Вступительное видео вышло в феврале 2016 года, а финальная битва состоялась только в апреле. Это был невероятный опыт и очень непростой путь для нас. На мой взгляд, мы показали, что даже за пару месяцев, имея желание и хороших тренеров, можно продемонстрировать достойный результат», — написал Гурам Нармания, который проиграл в финальной битве.

В общей сложности бой блогеров посмотрели более двух миллионов человек.

Украинские блогеры решили не мелочиться с одиночными боями на дешевых тренировочных рингах: организаторы из Киева устроили зрелищное шоу на крыше торгового центра Ocean Plaza, где приняли участие сразу несколько пар контентмейкеров.

Главными участниками поединка, который состоялся в сентябре 2017 года, стали два экстравагантных видеоблогера Адрей Мартыненко и Мопс Дядя Пес (настоящее имя — Сергей Новик ). Первый прославился благодаря треш-роликам, в которых он ел мусор из помойки, издевался над животными и над собственным телом — в общем, делал довольно противные вещи на камеру.

Его противник, отсидевший много лет в тюрьме, поймал волну популярности на сервисе Twitch. Там Мопс проводил прямые эфиры, в которых позволял другим бывшим зэкам избивать себя за пользовательские донаты.

Во время очередного стрима Дяди Пса блогеры поссорились и «забили стрелку». Встретившись через какое-то время в реальной жизни, они сразу принялись драться. И хотя их бой показался зрителям постановочным, соперники договорились разрешить конфликт на настоящем ринге.

В конце июня 2017 года Мопс и Мартыненко действительно встретились. Несмотря на огромную разницу в возрасте (45 и 23 года соответственно), по решению судей победил экс-заключенный Новик. Однако без реванша не обошлось: спустя пару месяцев блогеры повторили поединок, но теперь по правилам смешанных единоборств.

Уже на взвешивании всем сомневающимся стало понятно, что конфликт украинцев — обычная пиар-акция. Мопс и Мартыненко мило улыбались друг другу перед боем, а Новик в тот же день заявил, что блогерам делить нечего — они нормально общаются. Однако их боксерский бой получился вполне зрелищным.

Исход поединка на этот раз был иным: победил любитель мусорной пищи, сломав своему оппоненту руку в третьем раунде.

Обе схватки привлекли внимание огромного числа зрителей: помимо реальных болельщиков каждый бой посмотрели почти два миллиона человек.

И если последний бой Мопса и Мартыненко закончился нередкой для ММА травмой, то оппоненту сингапурского блогера Стивена Лима — бодибилдеру Прадипу Субраманиану повезло гораздо меньше: он скончался сразу после схватки на ринге.

В сентябре 2017 года в Сингапуре проходил Азиатский бойцовский чемпионат (AFC), где местный видеоблогер Стивен Лим вызвал на бой по правилам муай-тай певца Сильвестра Сима. Последний не смог участвовать из-за технических неурядиц, поэтому его место занял президент Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма Прадип Субраманиан. Так как оба участника состязания не имели профессиональной подготовки, им запрещалось бить оппонентов локтями и коленями.

Поначалу схватка выглядела не слишком эффектно: оба махали руками и практически не пытались защищаться от ударов. Было видно, что опыта в поединках у них совсем немного. Своеобразная драка длилась около пяти минут, в ходе которых Субраманиану «прилетело» множество серьезных ударов в корпус. В какой-то момент бодибилдер не выдержал и упал на канаты, затем с трудом поднялся на ноги. Рефери остановил бой, так как у Субраманиана началось кровотечение из носа.

Позднее врачи госпитализировали Субраманиана с подозрением на сотрясение мозга, а Лим радовался удачному исходу схватки и хвастался победой в соцсетях. Однако когда он узнал о смерти бодибилдера, его настроение изменилось. Как рассказали медики, Субраманиан умер от сердечного приступа.

После печального известия Лим удалил все радостные посты и записал обращение к покойному сопернику в Facebook: «Покойся с миром, мой уважаемый бесстрашный воин, боец и прекрасный инструктор по боксу, Прадип Субраманиан… Ты на самом деле наш герой».

Первый боксерский поединок англичан по масштабности и эпичности перекрывает все российские вместе взятые. Речь идет о схватке KSI (настоящее имя — Оладжид Олатунжи) и Джо Веллера (Joe Weller).

KSI обрел популярность благодаря многочисленным челленджам, летсплеям и музыкальным клипам. Через какое-то время он стал записывать треки с известными рэперами, тем самым быстро увеличивая аудиторию: сегодня он — один из самых популярных блогеров Великобритании, у него 18,5 миллиона подписчиков.

Его оппонент Джо Веллер, у которого на сегодняшний день почти пять миллионов фолловеров, также записывал видеоклипы и челленджи, а также публиковал записи с футбольной тематикой.

Разногласия KSI и Веллера произошли на фоне ухода первого из группы популярных блогеров Sideman, о чем он сообщил летом 2017 года. Эта команда друзей на протяжении пяти лет записывала стримы известных игр и вместе публиковала на канале большое количество разнообразного контента.

После заявления KSI бывшие товарищи устроили перепалку в Twitter, а затем и вовсе договорились решить дело кулаками — провести бой по правилам бокса. Так как схватка была назначена только на февраль 2018 года, у соперников было время на взаимные оскорбления. Этим они и занимались: записывали друг на друга «диссы» и участвовали в пресс-конференциях. Однажды дошло до драки, однако соперники решили сохранить силы и эмоции до настоящего поединка.

В итоге KSI и Веллер устроили самый эпичный боксерский бой в истории видеоблогинга. Событие проходило на лондонской арене Copper Box, куда пришли восемь тысяч болельщиков (сравнение со схватками российских видеоблогеров — не в их пользу). В прямом эфире за поединком наблюдали почти полтора миллиона человек, а в общей сложности бой посмотрели 17 миллионов раз.

Победу в этом поединке одержал KSI, который после боя выразил противнику благодарность за смелость. Веллер подтвердил, что его противник победил абсолютно честно и действительно заслужил победу. На следующий день бывшие соперники выполнили обычные блогерские ритуалы: один записал свою реакцию на поединок, а второй опубликовал документальный фильм о подготовке к этому событию.

Естественно, такие высокие рейтинги не прошли незамеченными: бойцы узнали о количестве онлайн-зрителей еще во время поединка. Поэтому после победы KSI прямо на ринге взял микрофон и вызвал на бой американских братьев Джейка и Логана Пола — последний недавно подвергся всеобщей травле из-за провокационного ролика с трупом в японском лесу.

В конце концов обладатель 17 миллионов подписчиков Логан Пол согласился выйти на ринг. Правда, блогеры столкнулись с небольшой проблемой: они никогда не ссорились, поэтому им пришлось срочно унижать друг друга в своих блогах.

По информации The Independent, в какой-то момент у KSI и Логана действительно возник конфликт: они не могли поделить будущий гонорар. Тем не менее была назначена официальная дата и место боя: 25 августа 2018 года на «Манчестер Арене». В отличие от Copper Box, туда вмещается 23 тысячи человек.

Судя по всему, это событие по масштабам превзойдет предыдущий поединок блогеров, поэтому подготовка участников идет полным ходом. KSI уже начал выкладывать ролики с тренировок: его наставником стал Флойд Мэйуэзер-старший — отец непобежденного американского боксера, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Нет сомнений, что тенденция с разрешением конфликтов на ринге продолжится. Огромное количество онлайн— и офлайн-зрителей подстегнет не только британских, но и российских видеоблогеров чаще устраивать подобные соревнования.

Повышенное внимание аудитории означает, что блогеры нашли еще один способ монетизировать известность. Теперь им придется нанимать одного из братьев Емельяненко для тренировок — вместо того, чтобы платить деньги Rickey F за сочинение баттловых строчек.