Ещё
Боксер Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать Нурмагомедова 

ТАСС 32 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Получивший тяжелую травму российский боксер Магомед Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Абдусаламов прибыл в «Барклис-центр» вместе с женой Баканай. Спортсмен передвигается при помощи инвалидной коляски, однако в его состоянии есть существенный прогресс.
2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.
Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. В 2017 году семья Абдусаламова выиграла иск, власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн компенсации.
Позднее в воскресенье в Нью-Йорке пройдет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой.
ТАСС: последние новости
Боксеру Прайсу наложили более 40 швов на лице после боя с Поветкиным Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA Допинг-проба мексиканского боксера Альвареса дала положительный результат
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»15
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.1
Ягудин с женой попали в больницу28
Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение