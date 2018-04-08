Дигейл победил Труэкса и вернул титул чемпиона по версии IBF

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в рамках которого состоялся титульный поединок во втором среднем весе. Чемпион мира по версии IBF Калеб Труэкс проводил повторный поединок с бывшим обладателем пояса Джеймсом Дигейлом

Бой прошёл в плотной и достаточно грязной борьбе. Соперники не раз грешили столкновениями головами, в 10-м раунде рефери поединка снял с Дигейла одно очко. Тем не менее это не помешало британцу одержать победу единогласным решением — 117:110, 114:113, 114:113. Таким образом он вернул себе титул чемпиона мира, который утратил в первом поединке с Труэксом в декабре минувшего года.