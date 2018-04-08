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В США устроили бои подушками
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В США устроили бои подушками 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.
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