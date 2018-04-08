В США устроили бои подушками

Вашингтон, 8 апреля / Синьхуа / — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.

Вашингтон, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу во многих районах США прошли бои подушками, которые считаются хорошим способом получить эмоциональную разрядку и от души повеселиться.