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Команда Поветкина отсудила у Уайлдера $ 4,3 млн за срыв боя в 2016 году
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Команда Поветкина отсудила у Уайлдера $ 4,3 млн за срыв боя в 2016 году 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В 2016 году тогда чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер снялся с боя против россиянина Александра Поветкина из-за положительной допинг-пробы последнего. Впоследствии соперник американца был оправдан по делу о допинге.
Стороны подали друг на друга в суд — Уайлдер требовал гонорар за бой, а сторона Поветкина компенсацию за его срыв. В итоге Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка присудил замороженные на эскроу-счете $ 4,3 млн в пользу команды Поветкина — по всем исковым требованиям команде Уайлдера было отказано.
Юридическая компания Forward Legal, занимающаяся делом, отметила, что у американского боксёра есть месяц на обжалование приговора, но российская сторона уже требует получения денег и изучает возможность дальнейших судебных преследований для восстановления репутации.
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