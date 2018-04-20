Команда Поветкина отсудила у Уайлдера $ 4,3 млн за срыв боя в 2016 году

В 2016 году тогда чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер снялся с боя против россиянина Александра Поветкина из-за положительной допинг-пробы последнего. Впоследствии соперник американца был оправдан по делу о допинге.

Стороны подали друг на друга в суд — Уайлдер требовал гонорар за бой, а сторона Поветкина компенсацию за его срыв. В итоге Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка присудил замороженные на эскроу-счете $ 4,3 млн в пользу команды Поветкина — по всем исковым требованиям команде Уайлдера было отказано.

Юридическая компания Forward Legal, занимающаяся делом, отметила, что у американского боксёра есть месяц на обжалование приговора, но российская сторона уже требует получения денег и изучает возможность дальнейших судебных преследований для восстановления репутации.