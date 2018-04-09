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Кортеж Мэйуэзера обстреляли
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Кортеж Мэйуэзера обстреляли 

Рамблер 3 часа назад
Фото: AP Photo/Chris Carlson
Кортеж бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мэйуэзера обстреляли в Атланте на подъезде к отелю. В результате инцидента охранник спортсмена получил ранения и был госпитализирован.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ, кортеж из трех автомобилей возвращался из ночного клуба.
«Неизвестные на автомобиле догнали кортеж на одном из перекрестков и открыли стрельбу по одной из машин. Нападавшие преследовали кортеж, однако ему удалось оторваться, раненый охранник был доставлен в больницу. Похоже, стрельба не была случайной», — рассказали в полиции Атланты.
Флойд Мэйуэзер — самый высокооплачиваемый боксер в истории профессионального бокса, чемпион мира в пяти весовых категориях, бронзовый призер Олимпиады-1996. В 2015 году Мэйуэзер объявил об уходе из спорта, однако накануне заявил, что может провести бой в UFC.
 Ещё 6 источников 
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