Кортеж Мэйуэзера обстреляли

Кортеж бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мэйуэзера обстреляли в Атланте на подъезде к отелю. В результате инцидента охранник спортсмена получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ, кортеж из трех автомобилей возвращался из ночного клуба.

«Неизвестные на автомобиле догнали кортеж на одном из перекрестков и открыли стрельбу по одной из машин. Нападавшие преследовали кортеж, однако ему удалось оторваться, раненый охранник был доставлен в больницу. Похоже, стрельба не была случайной», — рассказали в полиции Атланты.

Флойд Мэйуэзер — самый высокооплачиваемый боксер в истории профессионального бокса, чемпион мира в пяти весовых категориях, бронзовый призер Олимпиады-1996. В 2015 году Мэйуэзер объявил об уходе из спорта, однако накануне заявил, что может провести бой в UFC.