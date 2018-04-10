В андеркарде боя Маттиссе−Пакьяо состоится чемпионский поединок

По сообщению Ring TV, 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) в андеркарде поединка между полусредневесами (до 66,7 кг) Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) состоится бой за вакантный титул чемпиона IBF в весе до 50,8 кг — №3 рейтинга организации Морути Мталане (35-2, 24 КО) из ЮАР встретится с №5 Мухаммадом Васимом (8-0, 6 КО) из Пакистана.

По данным источника, экс-чемпион Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) из Филиппин отказался от титула IBF в весе до 50,8 кг и нацелен покорить четвёртую весовую категорию.

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35-летний Мталане в период с 2009 по 2011 год уже владел титулом IBF, одержал ряд знаковых побед — прежде всего досрочные победы над соотечественником Золани Тете (26-3, 21 КО) и филиппинцем Джоном Риэлем Касимеро (24-4, 15 КО).

Васим более известен по выступлениям на аматорском ринге — пакистанец является двукратным призёром Игр Содружества (бронза в Дели-2010 и серебро в Глазго-2014), а также обладателем бронзы на Азиатских играх в 2014-ом году (Республика Корея).

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