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Батлер и Родригес разыграют вакантный титул в рамках шоу Хэй−Беллью II
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Батлер и Родригес разыграют вакантный титул в рамках шоу Хэй−Беллью II 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
5 мая в Лондоне (Великобритания) определится чемпион по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) — вакантный (после отказа от титула бывшим чемпионом Райаном Барнеттом (19-0, 9 КО)) титул разыграют британец Пол Батлер (26-1, 14 КО) и перспективный пуэрториканец Эммануэль Родригес (17-0, 12 КО).
Ранее Батлер завоевал право сразиться за титул «обычного» чемпиона WBA с соотечественником-чемпионом Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО), но тот предпочёл поединок против японца Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО).
Комментирует Батлер: «Не собираюсь винить Макдоннелла. Прекрасно понимаю его выбор. Как бы там ни было, мы дерёмся не только за признание и титулы, но также и ради того, чтобы обеспечить финансово себя и свою семью. Он честно признался, что ему предложили гораздо больше, чем за поединок со мной. Понимаю его. И даже больше — будь я на его месте, поступил бы точно также».
Поделился также британец мнением о предстоящем оппоненте: «Я посмотрел на него в действии. Он хорош. Его рекорд ни о чём не говорит из-за уровня соперников, но мы точно знаем, что он из себя представляет. У него крутой левый хук по корпусу. Я также люблю использовать этот удар. Уверен, получится адски крутой поединок. Мы подобрали хороших спарринг-партнёров. 5 мая мне предстоит выйти в ринг, качественно сделать свою работу и завоевать чемпионский титул».
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В 2014-ом году Батлер недолго пробыл чемпионом мира: после победы над соотечественником Стюартом Холлом (21-6-2, 7 КО) и завоевания титула IBF в весе до 53,5 кг, Батлер принял решение отказаться от титула в пользу поединка с южноафриканским панчером-чемпионом Золани Тете (26-3, 21 КО). Бой за титул IBF в весе до 52,2 кг против Тете для Батлера завершился неудачей — в марте 2015-го года он был нокаутирован южноафриканцем.
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