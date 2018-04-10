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Уго Сентено прогнозирует «шахматы» в ринге с а-Чарло: Увидим, кто сообразительнее
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Уго Сентено прогнозирует «шахматы» в ринге с а-Чарло: Увидим, кто сообразительнее 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
21 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (США) американцы Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено-младший (26-1, 14 КО) выявят «временного» чемпиона мира WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Андердог — 27-летний «The Boss» из Калифорнии — вроде бы не боится грозного противника, которого заочно принято считать одной из главных сил в дивизионе.
«Я не обращаю внимания на то, что говорят о Чарло, — сказал он BoxingScene. — Просто остаюсь сосредоточенным на своей задаче, так как знаю: этот бой может изменить всю мою карьеру. И я готов побеждать. Считаю, я ничуть не хуже Чарло. Да, Жермалл силён, он классный боксёр, но вот многие его противники просто стояли перед ним».
Сентено полагает, что его ждёт «шахматное» противостояния с чемпионом, которое, тем не менее, порадует любителей бокса.
«Увидим, кто из нас умнее как боец. Знаю, он говорит, что собирается нокаутировать меня в 1-м раунде, но я не собираюсь ему это позволять сделать. Если появится возможность, я выиграю досрочно», — отметил он.
Уго проиграл в профи только раз: произошло это в 2016 году в поединке против поляка Мацея Сулецки, причём нокаутом.
«Тот урок пошёл впрок. Теперь я никого не недооцениваю и работаю в ринге и в зале без перерывов. И это сказывается», — довольно резюмировал Сентено.
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