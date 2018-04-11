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Бой Ломаченко–Пакьяо будет увлекательным и захватывающим — босс Top Rank
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Бой Ломаченко–Пакьяо будет увлекательным и захватывающим — босс Top Rank 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Если украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) успешно выступят в предстоящих боях, их поединок имеет все шансы на воплощение в реальности где-то в договорном весе 62,0—62,5 кг. Об этом в эфире радио SiriusXM говорил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбёф.
По его мнению, шансы организовать мегафайт Пакьяо против одного из лидеров pound-for-pound Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) будет сложнее, чем с Ломаченко.
«Если бой Мэнни и Ломаченко можно организовать, то… Да, тут придётся чесать в затылке, — говорит функционер о шансах участников. — Конечно, Кроуфорд в полусреднем весе хорош, но никакого интереса от Мэнни к такому бою (в этом весе) нет. Думаю, Теренс считает, что он сейчас уже слишком крупный, а Мэнни как раз будет опускать в весе».
«Так что, если бой Пакмен–Лома состоится, полагаю, он будет захватывающим и совершенно увлекательным для зрителя», — подытожил Дюбёф, так и не сказав ничего конкретного.
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12 мая Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом, а 14 июля Пакьяо выйдет на бой с Лукасом Маттиссе.
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