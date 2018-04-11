Екатеринбург отметит Первомай зрелищным туриниром

20-30 апреля 2018 года на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов пройдут Юношеские игры боевых искусств. На спартакиаду соберутся 2 000 начинающих бойцов в возрасте от 12 до 18 лет.

В течение 10 дней перед широкой аудиторией зрителей с 10.00 до 18.00 будут проходить основные бои за титулы.

1 мая в 14.00 на центральной арене ДИВСа начнутся большие показательные выступления, которые завершаться гала-турниром.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, зрители по достоинству оценят такие единоборства, как айкидо, армейский рукопашный бой, армспорт, всестилевое карате, грэплинг, джиу-джитсу, кендо, кикбоксинг, киокусинкай, рукопашный бой, боевое самбо, смешанные единоборства, тайский бокс, тхэквондо ВТФ и тхэквондо ИТФ, а также универсальный бой.

Спортивный праздник приурочен к открытию Уральской академии единоборств РМК, которая начнет набор уже в мае. Она будет готовить спортсменов на самом высоком международном уровне, готовых биться за мировые чемпионские титулы. Поначалу в стенах академии будут работать 12 секций.