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Екатеринбург отметит Первомай зрелищным туриниром
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Екатеринбург отметит Первомай зрелищным туриниром 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
20-30 апреля 2018 года на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов пройдут Юношеские игры боевых искусств. На спартакиаду соберутся 2 000 начинающих бойцов в возрасте от 12 до 18 лет.
В течение 10 дней перед широкой аудиторией зрителей с 10.00 до 18.00 будут проходить основные бои за титулы.
1 мая в 14.00 на центральной арене ДИВСа начнутся большие показательные выступления, которые завершаться гала-турниром.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, зрители по достоинству оценят такие единоборства, как айкидо, армейский рукопашный бой, армспорт, всестилевое карате, грэплинг, джиу-джитсу, кендо, кикбоксинг, киокусинкай, рукопашный бой, боевое самбо, смешанные единоборства, тайский бокс, тхэквондо ВТФ и тхэквондо ИТФ, а также универсальный бой.
Спортивный праздник приурочен к открытию Уральской академии единоборств РМК, которая начнет набор уже в мае. Она будет готовить спортсменов на самом высоком международном уровне, готовых биться за мировые чемпионские титулы. Поначалу в стенах академии будут работать 12 секций.
Спартакиада традиционно проводится Свердловским областным отделением Российского союза боевых искусств с 2011 года. Также в числе ее организаторов выступают региональное министерство спорта и аккредитованные региональные федерации по спортивным единоборствам. Партнер мероприятия — Русская медная компания.
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