Жервонта Дэвис готовится бить Куэйяра в бою со странным статусом от WBA — фото

Вест-Палм-Бич, штат Флорида, США. Не знающий поражений бывший чемпион мира Жервонта «Танк» Дэвис (19-0, 18 КО) из США, который на следующих выходных приедет на арену Barclays Center в Бруклине (США), чтобы сразиться с другим экс-чемпионом Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО), пустил представителей СМИ на одну из своих тренировок.

Отметим, что весьма странная организация — Всемирная боксёрская ассоциация — «отметилась» и здесь. Каким образом боксёр, проигравший прошлый бой (Куэйяр), и боксёр, непрофессионально потерявший титул по другой версии IBF на весах, могут сходу разыграть пояс «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг), чиновники последней скромно не комментируют.

У WBA уже есть чемпион в этой весовой категории — «обычный», и это — Альберто Мачадо (19-0, 16 КО) из Пуэрто-Рико.

Читайте также: Ломаченко может провести бой с Дэвисом

Вечер бокса пройдёт благодаря совместным усилиям Mayweather Promotions, DiBella Entertainment и TGB Promotions.

Фото — Хосе Пинейро / BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.