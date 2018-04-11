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Жервонта Дэвис готовится бить Куэйяра в бою со странным статусом от WBA — фото
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Жервонта Дэвис готовится бить Куэйяра в бою со странным статусом от WBA — фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Вест-Палм-Бич, штат Флорида, США. Не знающий поражений бывший чемпион мира Жервонта «Танк» Дэвис (19-0, 18 КО) из США, который на следующих выходных приедет на арену Barclays Center в Бруклине (США), чтобы сразиться с другим экс-чемпионом Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО), пустил представителей СМИ на одну из своих тренировок.
Отметим, что весьма странная организация — Всемирная боксёрская ассоциация — «отметилась» и здесь. Каким образом боксёр, проигравший прошлый бой (Куэйяр), и боксёр, непрофессионально потерявший титул по другой версии IBF на весах, могут сходу разыграть пояс «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг), чиновники последней скромно не комментируют.
У WBA уже есть чемпион в этой весовой категории — «обычный», и это — Альберто Мачадо (19-0, 16 КО) из Пуэрто-Рико.
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Вечер бокса пройдёт благодаря совместным усилиям Mayweather Promotions, DiBella Entertainment и TGB Promotions.
Фото — Хосе Пинейро / BoxingScene
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