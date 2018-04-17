В субботу Ломаченко узнает, кто тут босс! — тренер Дэвиса

В рамках вечера бокса в Бруклине (США), который пройдёт в эту субботу, 21 апреля, экс-чемпион мира IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) попробует вернуться на чемпионскую вершину, но уже по версии WBA, встретившись в поединке за вакантный пояс с аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО).

Напомним, что Дэвис лишился титула в августе прошлого года, провалив взвешивание накануне проходной защиты с Франсиско Фонсекой . Тренер Жервонты Кевин Каннингхэм обещает, что на этот раз с весом подопечного всё в порядке, а его победа над крепким соперником впечатлит не только болельщиков, но и коллег по ремеслу, включая украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), которому в этой категории пока принадлежит титул по версии WBO.

«Дэвис в весе и готов к бою. После субботнего вечера все в дивизионе, включая Ломаченко, будут знать, что Жервонта — босс!», — заявил Каннингхэм для BoxingScene.

Стоит отметить, что уже в скором времени Ломаченко лишится титула, поскольку поднимается на вес выше, чтобы оспорить пояс WBA у венесуэльца Хорхе Линареса

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