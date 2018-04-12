Ещё
Промоутер строит планы вокруг Ломаченко: Сперва Линарес, затем Бельтран и Пакьяо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промоутер строит планы вокруг Ломаченко: Сперва Линарес, затем Бельтран и Пакьяо 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью BoxingTalk поделился планами о дальнейшем продвижении карьеры украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).
По словам промоутера, если 12 мая в Нью-Йорке (США) Ломаченко отберёт титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) у венесуэльского чемпиона Хорхе Линареса (44-3, 27 КО), то до конца года, вероятно, проведёт ещё два поединка — объединительный бой с чемпионом WBO Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) из Мексики и бой с легендой бокса, филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).
«В ноябре или декабре Ломаченко может встретиться с Пакьяо, — рассказывает промоутер. — Я мечтаю сделать этот поединок. И я уверен, что весь мир хотел бы его увидеть. План состоит в том, чтобы Ломаченко оставался активным после победы над Линаресом. Если Василий побьёт венесуэльца, а я уверен, он это сделает, то в августе Ломаченко может встретиться с Бельтраном».
«Нет, я не считаю, что Бельтран — это шаг назад в сравнении с Линаресом, — говорит промоутер. — Это — абсолютно разные бойцы. Линарес красиво боксирует, он техничен. А Бельтран превращает поединок в драку. Он выбрасывает множество ударов, он очень агрессивен и бесстрашен».
Читайте также: Бой Ломаченко–Пакьяо будет увлекательным и захватывающим — босс Top Rank
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Головкина 5 мая под угрозой срыва — СМИ Кортеж Мэйуэзера обстреляли, его телохранитель ранен Сегодня Тайсон Фьюри официально объявит о возвращении в ринг —
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото67
В WADA заявили о взятке России67
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение