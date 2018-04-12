Промоутер строит планы вокруг Ломаченко: Сперва Линарес, затем Бельтран и Пакьяо

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью BoxingTalk поделился планами о дальнейшем продвижении карьеры украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

По словам промоутера, если 12 мая в Нью-Йорке (США) Ломаченко отберёт титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) у венесуэльского чемпиона Хорхе Линареса (44-3, 27 КО), то до конца года, вероятно, проведёт ещё два поединка — объединительный бой с чемпионом WBO Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) из Мексики и бой с легендой бокса, филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).

«В ноябре или декабре Ломаченко может встретиться с Пакьяо, — рассказывает промоутер. — Я мечтаю сделать этот поединок. И я уверен, что весь мир хотел бы его увидеть. План состоит в том, чтобы Ломаченко оставался активным после победы над Линаресом. Если Василий побьёт венесуэльца, а я уверен, он это сделает, то в августе Ломаченко может встретиться с Бельтраном».

«Нет, я не считаю, что Бельтран — это шаг назад в сравнении с Линаресом, — говорит промоутер. — Это — абсолютно разные бойцы. Линарес красиво боксирует, он техничен. А Бельтран превращает поединок в драку. Он выбрасывает множество ударов, он очень агрессивен и бесстрашен».

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