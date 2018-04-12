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Боксер Фьюри вернется на ринг 9 июня
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Боксер Фьюри вернется на ринг 9 июня 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри проведет поединок 9 июня в Манчестере, сообщает газета The Independent.
По информации издания, боксер подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном. Имя соперника на данный момент не называется.
В ноябре 2015 года Фьюри выиграл поединок против украинца Владимира Кличко за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Однако позднее 29-летний британец был лишен награды IBF из-за отказа от проведения обязательной защиты.
Летом 2016 года стало известно, что допинг-проба, взятая у Фьюри, дала положительный результат на кокаин. Через год британец объявил о завершении спортивной карьеры, однако позднее изменил свое решение.
В январе непобежденный британский боксер Фьюри вызвал на поединок своего соотечественника Энтони Джошуа.
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