Боксер Фьюри вернется на ринг 9 июня

По информации издания, боксер подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном. Имя соперника на данный момент не называется.

В ноябре 2015 года Фьюри выиграл поединок против украинца Владимира Кличко за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Однако позднее 29-летний британец был лишен награды IBF из-за отказа от проведения обязательной защиты.

Летом 2016 года стало известно, что допинг-проба, взятая у Фьюри, дала положительный результат на кокаин. Через год британец объявил о завершении спортивной карьеры, однако позднее изменил свое решение.