Давид Лемьё сразится за титул — объявлен соперник канадского слаггера

26 мая в Квебеке (провинция Квебек, Канада) местный экс-чемпион мира, средневес Давид Лемьё (38-4, 33 КО) встретится с французским середняком Каримом Ашуром (26-4-3, 4 КО) в поединке за титул WBC International, сообщает BoxingScene.

«Пора возвращаться на тропу побед, — заявил Лемьё. — Болельщики хотят видеть лучшее в моём исполнении. Поэтому я хорошенько подготовлюсь, позабочусь, чтобы подойти к поединку без каких-либо травм и повреждений. Для меня важен абсолютно каждый поединок, ведь моя цель — вернуться в элиту дивизиона. Уверен, что 26 мая вас ждёт яркое зрелище. Не пропустите!»

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Напомним, в поединке с Ашуром Лемьё попытается закрыть предыдущее поражение. В декабре 2017-го года в Монреале (провинция Квебек, Канада) Лемьё уступил чемпиону WBO британцу Билли Джо Сондерсу (26-0, 12 КО).

Карим Ашур — действующий обладатель титула лучшего средневеса Франции. В октябре 2015-го года Ашур завоевал региональный титул EBU European Union, но попался на применении запрещённых препаратов, был отстранён на год и лишился титула. Француз не проигрывал с 2013-го года, когда в Германии уступил чеху Лукашу Конечны (50-5, 23 КО).

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