Бой Стивенсон−Джек под угрозой срыва — виной всему Альварес

Колумбиец Элейдер Альварес (23-0, 11 КО), первый номер рейтинга WBC, может сорвать запланированный на 19 мая в Монреале (провинция Квебек, Канада) поединок между уроженцем Гаити, чемпионом Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) из Швеции. Как минимум, в этом убеждает менеджер колумбийца.

Претензии Альвареса просты и понятны — колумбиец, продолжительное время являющийся обязательным претендентом на титул Стивенсона, претендует на солидные «отступные». Рассказывает менеджер боксёра: «Переговоры идут полным ходом. Но окончательной договорённости пока что нет. Скажу только одно: мы в любом случае получим то, на что рассчитываем».

Комментирует ситуацию Ивон Мишель (GYM Promotions), промоутер Альвареса и Стивенсона: «Я бы предпочёл не выносить сор из избы. Считаю, мы должны сами решить возникшую проблему. И поверьте, мы очень тяжело работаем, чтобы её решить. Мы твёрдо намерены в скором времени окончательно договориться и начать раскрутку предстоящего шоу».

Комментирует менеджер Альвареса: «Элейдер — обязательный претендент. Бой между Стивенсоном и Джеком состоится только лишь, если Альварес даст на это добро. Так было, есть и будет».

Отметим, боксёр из Колумбии претендует на отступные в размере $1 млн Читайте также: Баду Джек после боя со Стивенсоном собирается приняться за россиян

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